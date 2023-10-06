Помощи ЕС Украине предрекли сокращение

Полковник Матвийчук допустил сокращение военной помощи стран ЕС Украине

Страны Европейского союза (ЕС) могут сократить военную помощь Украине ради своих национальных интересов. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук. Он предположил, при каких условиях такое развитие событий станет возможно.

«Многие страны, особенно бедные страны — Болгария, Словакия, Венгрия — для них помощь Украине идет вразрез национальным интересам. Нужен был прецедент. Первый прецедент дал [президент Венгрии Виктор] Орбан с венграми, но это было не заразно. Второй прецедент дала Словакия. Думаю, после этого многие более-менее здравомыслящие страны просто заморозят эту помощь. Они не будут говорить слова какие-то о [президенте Украины Владимире] Зеленском, они просто скажут: "у нас пока денег нет, давайте подождем, но, если деньги появятся, мы будем помогать". Я думаю, мы будем свидетелями медленного угасания интереса к Украине и ее проблемам», — считает он.

5 октября президент Словакии Зузана Чапутова решила приостановить поставку помощи Киеву до созыва парламента. Таким образом она проявила уважение к результатам парламентских выборов, на которых победила партия бывшего премьер-министра страны Роберта Фицо «Направление — социальная демократия» (Smer-SD). Эта политическая сила высказывалась против поддержки Киева. Экс-премьер обещал избирателям «не передавать Украине ни одного снаряда». По мнению главы государства, игнорировать позицию этой партии — плохой прецедент на будущее.

Также глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС не сможет заменить США в вопросе поддержки Украине. В то же время глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен надеется, что Вашингтон не прекратит поддерживать Киев.

30 сентября президент США Джо Байден подписал проект финансирования правительства страны на 45 дней, до 17 ноября, в который не входит помощь Украине. Документ одобрен Конгрессом. В Киеве в свою очередь отметили, что поставкам оружия ничего не угрожает, а Конгресс и администрация США позаботились, чтобы «средства предыдущего бюджета для программ помощи Украине были переходными».