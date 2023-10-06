В Херсоне уничтожен автомобиль с офицерами командования ВСУ. Как российские военные провели эту операцию?
Артиллеристы 3-й добровольческой разведывательно-штурмовой бригады «Конвой» подбили в Херсоне бронированный автомобиль, в котором находились высокопоставленные офицеры командования Вооруженных силы Украины (ВСУ).
Операцию провели с помощью разведывательного беспилотника
По словам начальника штаба артиллерийского дивизиона бригады с позывным Бандерас, беспилотник показал, как группа украинских военных вышла из военного объекта и села в бронированный внедорожник Toyota, чтобы направиться в сторону промзоны Херсона. Их сопровождал еще один автомобиль.
Впоследствии российские военные получили информацию, что в бронированном внедорожнике, который ехал первым, находятся высокопоставленные офицеры командования ВСУ.
Удар по бронированной машине нанесли гаубицей Д-20
В ходе наблюдения за колонной российские военные заметили, что она движется по заранее пристрелянной территории. «Мы назначили точку встречи (место, где может быть нанесено огневое поражение противника — прим. «Ленты.ру»)», — рассказал офицер-артиллерист.
Переносом огня от заранее пристрелянной цели российские артиллеристы нанесли поражение противнику с первого выстрела из 152-миллиметровой гаубицы Д-20.
Для высокоточных ударов начали применять новые образцы вооружений
Ранее командный пункт ВСУ был уничтожен высокоточным ударом под Соледаром. Поражение было нанесено ударом высокоточной бомбы ФАБ-1500 М54 с унифицированным модулем планирования и коррекции (УМПК), которую российская армия начала применять в сентябре. Уточняется, что был поражен пункт управления ОТГ «Соледар», который находился в селе Александро-Калиново. Согласно публикации, объект удалось обнаружить и подтвердить его поражение с помощью спутниковых снимков космической разведки.
В результате было уничтожено до 50 военных и офицеров высшего командного состава украинской армии. Утверждается, что в результате удара систему управления ОТГ «Соледар» вывели из строя.