В Херсоне уничтожен автомобиль с офицерами командования ВСУ. Как российские военные провели эту операцию?

Артиллеристы ВС РФ поразили конвой с высокопоставленными офицерами ВСУ в Херсоне

Артиллеристы 3-й добровольческой разведывательно-штурмовой бригады «Конвой» подбили в Херсоне бронированный автомобиль, в котором находились высокопоставленные офицеры командования Вооруженных силы Украины (ВСУ).

Операцию провели с помощью разведывательного беспилотника

По словам начальника штаба артиллерийского дивизиона бригады с позывным Бандерас, беспилотник показал, как группа украинских военных вышла из военного объекта и села в бронированный внедорожник Toyota, чтобы направиться в сторону промзоны Херсона. Их сопровождал еще один автомобиль.

Впоследствии российские военные получили информацию, что в бронированном внедорожнике, который ехал первым, находятся высокопоставленные офицеры командования ВСУ.

Экипаж ВС РФ во время приведения в боевое положение самоходного миномета 2с4 «Тюльпан» Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Удар по бронированной машине нанесли гаубицей Д-20

В ходе наблюдения за колонной российские военные заметили, что она движется по заранее пристрелянной территории. «Мы назначили точку встречи (место, где может быть нанесено огневое поражение противника — прим. «Ленты.ру»)», — рассказал офицер-артиллерист.

Переносом огня от заранее пристрелянной цели российские артиллеристы нанесли поражение противнику с первого выстрела из 152-миллиметровой гаубицы Д-20.

Подготовка боеприпасов для боевой работы расчетов буксируемых гаубиц Д-30 ВС РФ Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Для высокоточных ударов начали применять новые образцы вооружений

Ранее командный пункт ВСУ был уничтожен высокоточным ударом под Соледаром. Поражение было нанесено ударом высокоточной бомбы ФАБ-1500 М54 с унифицированным модулем планирования и коррекции (УМПК), которую российская армия начала применять в сентябре. Уточняется, что был поражен пункт управления ОТГ «Соледар», который находился в селе Александро-Калиново. Согласно публикации, объект удалось обнаружить и подтвердить его поражение с помощью спутниковых снимков космической разведки.

В результате было уничтожено до 50 военных и офицеров высшего командного состава украинской армии. Утверждается, что в результате удара систему управления ОТГ «Соледар» вывели из строя.