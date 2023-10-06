В Херсоне уничтожен автомобиль с высокопоставленными офицерами ВСУ

Артиллеристы подбили автомобиль с высокопоставленными офицерами ВСУ в Херсоне

Артиллеристы 3-й добровольческой разведывательно-штурмовой бригады «Конвой» подбили в в Херсоне бронированный автомобиль, в котором находились высокопоставленные офицеры командования Вооруженные силы Украины (ВСУ). Они сделали это точным выстрелом из гаубицы Д-20, пишет РИА Новости со ссылкой на начальника штаба артиллерийского дивизиона бригады с позывным Бандерас.

По его словам, украинских военных удалось выследить с помощью разведывательного беспилотника. Он показал, что они вышли из военного объекта и сели в бронированный внедорожник Toyota, чтобы направиться в сторону промзоны Херсона. Их сопровождал еще один автомобиль.

«В ходе наблюдения за этой колонной из двух машин мы назначили точку встречи (место, где может быть нанесено огневое поражения противника — прим. «Ленты.ру»), и так как район оказался уже пристрелянным нами, переносом огня от заранее пристрелянной цели нанесли поражение противнику с первого выстрела», — рассказал собеседник агентства.

Впоследствии российские военные получили информацию, что в бронированном внедорожнике, который ехал первым, находились высокопоставленные офицеры командования ВСУ.

Ранее сообщалось, что в зоне боевых действий в Донбассе украинские военные решили сдаться в плен российским разведчикам всем опорным пунктом из 17 человек.