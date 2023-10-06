Ибрагимович раскритиковал футболистов, переходящих в клубы Саудовской Аравии

Бывший нападающий «Милана» и сборной Швеции Златан Ибрагимович высказался о переезжающих в Саудовскую Аравию футболистах. Его слова приводит Daily Star.

Ибрагимович заявил, что ведущие игроки должны завершать карьеру на высоком уровне, а не уходить в клубы из Саудовской Аравии ради денег. «Ты должен запомниться своим талантом, а не тем, что ты заработал. В обратном случае, зачем мы тогда тренируемся? То, за что нас все ценят — это талант, и хочется, чтоб тебя за него и запомнили», — критически отметил он.

Ибрагимович известен по выступлениям за «Милан», «Аякс», «Интер», «Ювентус», «Барселону», «Манчестер Юнайтед», «Пари Сен-Жермен» и сборную Швеции. Нападающий является лучшим бомбардиром в истории национальной команды.

За последний год состав саудовских клубов пополнили несколько титулованных европейских футболистов. 30 декабря 2022 года в «Аль-Наср» перешел португалец Криштиану Роналду. Бразильский нападающий Неймар совершил трансфер в «Аль-Хиляль» 15 августа 2023-го. Также в саудовском чемпионате выступают французы Карим Бензема и Нголо Канте, а также бразильский форвард Малком.