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13:44, 7 октября 2023Мир

Чрезвычайное положение введено во всем Израиле

Министр нацбезопасности ввел во всем Израиле режим чрезвычайного положения

Фото: Sinan Abu Mayzer / Reuters

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир объявил о введении режима чрезвычайного положения на всей территории страны. Об этом сообщает ТАСС.

В стране объявлен набор добровольцев в силы правопорядка.

Ранее житель Израиля, пожелавший остаться анонимным, сообщил «Ленте.ру», что из-за обстрелов со стороны исламистского движения ХАМАС в приграничных районах страны каждые 15 минут звучит сирена.

Другая местная жительница в беседе с «Лентой.ру» сообщила, что в стране введено военное положение. «Сейчас в стране ввели военное положение, аэропорт закрыт и воздушная эвакуация невозможна. Другого способа выехать из страны у нас нет — окружены арабскими странами», — рассказала она.

Утром 7 октября ХАМАС обстрелял ракетами территорию Израиля, объявив о начале военной операции. Как сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля, в центральной и южной частях страны, а также в районе, прилегающем к сектору Газа, была объявлена воздушная тревога.

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