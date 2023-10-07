Жители Израиля рассказали об обстановке в стране на фоне атак со стороны ХАМАС

Израильтяне прячутся от атак на лестничных клетках и в бомбоубежищах

Житель Израиля, пожелавший остаться анонимным, сообщил, что из-за обстрелов со стороны исламистского движения ХАМАС в приграничных районах страны каждые 15 минут звучит сирена. В беседе с «Лентой.ру» он поделился подробностями об обстановке на фоне атак со стороны сектора Газа.

«Мы из города Ашкелон. Утром с нашего балкона мы видели несколько мест, откуда валил черный дым. Недавно приезжала машина с военными, ходили по двору, смотрели, все ли в порядке. Эвакуации нет. У нас в квартире есть комната-бомбоубежище, как и во всех современных домах в Израиле», — рассказал он.

Другая местная жительница в беседе с «Лентой.ру» сообщила, что в стране введено военное положение.

«Я живу в городе недалеко от сектора Газа. С 6:30 утра начался обстрел, который не прекращается до сих пор. Помимо этого, каким-то образом террористы с Газы въехали в город Сдерот, где начали обстреливать мирное население. Из домов не выходим, прячемся на лестничных клетках или в бомбоубежищах, кому как с жильем повезло», — рассказала она.

Сейчас в стране ввели военное положение, аэропорт закрыт и воздушная эвакуация невозможна. Другого способа выехать из страны у нас нет — окружены арабскими странами жительница Израиля

Утром 7 октября ХАМАС обстрелял ракетами территорию Израиля, объявив о начале военной операции. Как сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля, в центральной и южной частях страны, а также в районе, прилегающем к сектору Газа, была объявлена воздушная тревога. Кроме того, из сектора Газа в приграничные районы Израиля проникло неопределенное число террористов.

Армия обороны Израиля сообщила о готовности к войне. Министр обороны страны Йоав Галант объявил о широкомасштабном сборе резервистов из-за ракетного обстрела со стороны Газы. Кроме того, он заявил, что исламистское движение совершило серьезную ошибку, начав военную операцию.