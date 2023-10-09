Игравший за ЦСКА футболист «Спартака» оценил празднование гола бывшему клубу

Футболист «Спартака» Хесус Медина заявил, что уважает ЦСКА после матча РПЛ

Полузащитник московского «Спартака» Хесус Медина оценил празднование забитого мяча в ворота столичного ЦСКА в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова приводит РИА Новости.

«Это футбол. Я уважаю ЦСКА, я играл здесь, но нужно двигаться дальше. Сейчас я в "Спартаке". Никакой другой причины нет», — заявил спортсмен. Он подчеркнул, что матч получился тяжелым для красно-белых, и добавил, что им нужно двигаться дальше.

«Спартак» 8 октября сыграл вничью с ЦСКА в матче РПЛ. Встреча прошла в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена» и завершилась со счетом 2:2. Красно-белые отыгрались на шестой добавленной ко второму тайму минуте: гол забил Медина.

После 11 матчей ЦСКА располагается на седьмом месте в турнирной таблице, имея в активе 17 очков. «Спартак» находится на шестом месте, набрав такое же количество очков и обходя соперника по дополнительным показателям. Лидирует «Краснодар» с 27 очками.

Медина перешел из ЦСКА в «Спартак» 10 июля 2023 года. Парагваец подчеркнул, что для него настало время перемен. До этого он выступал за ЦСКА с января 2022 года, в который он перешел из американского «Нью-Йорк Сити».