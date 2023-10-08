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21:08, 8 октября 2023Спорт

ЦСКА упустил победу над «Спартаком» в дерби

Гол футболиста Хесуса Медины принес «Спартаку» ничью с ЦСКА в матче РПЛ
Милан Гайич

Милан Гайич. Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Московский «Спартак» сыграл вничью со столичным ЦСКА в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена» и завершилась со счетом 2:2. На 31-й минуте вывел армейцев вперед защитник Милан Гайич. Через восемь минут счет сравнял полузащитник Квинси Промес. На 60-й минуте Гайич сделал дубль. На шестой добавленной ко второму тайму минуте гол хавбека, Хесуса Медина, который ранее играл за ЦСКА, принес «Спартаку» ничью в дерби.

После 11 матчей ЦСКА располагается на восьмом месте в турнирной таблице, имея в активе 17 очков. «Спартак» находится на пятом месте, набрав такое же количество очков и обходя соперника по дополнительным показателям. Лидирует «Краснодар» с 27 очками.

В следующем матче «Спартак» примет «Пари Нижний Новгород» 22 октября. ЦСКА на выезде сыграет с казанским «Рубином» днем ранее.

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    Анастасия Борисова
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