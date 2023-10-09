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15:23, 9 октября 2023Среда обитания

В России ухудшились стандарты выдачи ипотеки

Центробанк: в России ухудшились стандарты ипотечного кредитования

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В России ухудшились стандарты выдачи ипотеки — почти каждый второй кредит выдается гражданам с долговой нагрузкой 80 процентов и более. Об этом заявила глава департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова, ее слова приводит РИА Новости.

«Риски возникают у нас в ипотеке тоже. (...) Доля кредитов с показателем долговой нагрузки "80 процентов плюс" в ипотеке в последнее время была даже больше, чем в необеспеченных кредитах, — 40 процентов», — отметила представитель регулятора.

Одновременно с ростом числа займов, выданных закредитованным гражданам, увеличивается доля кредитов с низким первоначальным взносом. Для ипотек, оформленных на первичное жилье, таких займов уже 66 процентов. Это создает «основания для мер» со стороны ЦБ, подчеркнула Данилова.

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Представитель ЦБ уже предупреждала, что в регуляторе обеспокоены ухудшением стандартов кредитования россиян и ростом выдачи займов высокозакредитованным гражданам. Банки и МФО в последнее время стали реже учитывать официальные доходы клиентов, в результате чего доля ПДН 80+ в ипотеке стала значительно выше.

Ранее представитель управления надзора за микрофинансовым рынком Департамента микрофинансового рынка Банка России Екатерина Чеснокова заявила, что для обхода ограничений на выдачу займов закредитованным гражданам используют различные лазейки. Так, некоторые МФО дробят займы на несколько договоров и выдают их небольшими порциями или завышают зарплату клиентов.

Центробанк также нашел способ выдавать кредиты проблемным заемщикам и сейчас прорабатывает вопрос отдельных кредитных банковских продуктов для россиян с рисками выше среднего, которым отказывают банки. Данилова отметила, что законом о полной стоимости кредита (ПСК) предусмотрено выделение такой категории, и в Банке России сейчас обсуждают как ее «корректно определить».

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    Вячеслав Агапов
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