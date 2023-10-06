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09:38, 6 октября 2023Экономика

Определены «лазейки» для оформления займов закредитованным гражданам

Банк России: МФО дробят займы и завышают зарплаты закредитованных россиян

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Микрофинансовые организации (МФО) в России используют различные «лазейки» для обхода ограничений на выдачу займов закредитованным гражданам. Уловки, которые используют компании, назвала представитель управления надзора за микрофинансовым рынком Департамента микрофинансового рынка Банка России Екатерина Чеснокова, ее цитирует Forbes.

Чтобы обойти ограничения, введенные Центробанком, МФО дробят займы на несколько договоров и выдают их небольшими порциями. В расчете предельной долговой нагрузки (ПДН) не учитываются займы менее 10 тысяч рублей. Однажды ЦБ выявил случай, когда россиян получил в организации 17 кредитов, каждый из которых был менее 10 тысяч рублей.

Еще одним способом оформить займ клиенту в долгах — завышение его зарплаты. Банки искусственно занижают ПДН, приписывая клиенту доход. Так, одна организация работала с миллионерами, которые в месяц зарабатывали от трех до 27 миллионов рублей, отметили в регуляторе.

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По словам главы департамента финансовой стабильности регулятора Елизаветы Даниловой, в Центробанке обеспокоены ухудшением стандартов кредитования россиян и ростом выдачи займов высокозакредитованным гражданам. Банки и МФО в последнее время стали реже учитывать официальные доходы клиентов, в результате чего доля ПДН 80+ в ипотеке стала больше, чем 40 процентов, заявила она.

В скором времени регулятор планирует ужесточать лимиты на выдачу необеспеченных потребительских кредитов населению. Как отметила Данилова, Четверть (25 процентов) кредитов с ПДН 80 процентов — слишком много, поэтому банкам придется переориентироваться на менее закредитованных клиентов.

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    Вячеслав Агапов
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