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02:12, 28 декабря 2022Экономика

В Центробанке рассказали о планах ужесточить лимиты по выдаче кредитов

Глава департамента ЦБ Данилова заявила о планах ужесточить лимиты по выдаче потребкредитов

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Центробанк (ЦБ) планирует со временем ужесточить для банков лимиты по выдаче необеспеченных потребительских кредитов. Об этом в интервью «Известиям» заявила глава департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова.

Регулятор с 1 января 2023 года вводит для банков с универсальной лицензией и микрофинансовых организаций (МФО) количественные ограничения на выдачу необеспеченных потребительских кредитов населению. «Пока макропруденциальные лимиты установлены на первый квартал. Дальше будем смотреть на результаты этой меры и исходя из них в феврале установим дальнейшие параметры», — сказала Данилова.

По ее словам, со временем регулятор планирует ужесточать лимиты. «25 процентов кредитов с ПДН (показатель долговой нагрузки) 80 процентов — это тоже много», — пояснила она. Конкретные целевые уровни в Центробанке пока не определили, решение будет приниматься, исходя из того, как мера повлияет на общую динамику кредитования.

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Данилова объяснила, что ограничение в 25 процентов в первом квартале 2023 года будет сдерживать банки от повышенного риска, им придется переориентироваться на менее закредитованных клиентов. По данным регулятора, банки активно кредитуют не только новых заемщиков, но и людей с уже высокой долговой нагрузкой.

В сентябре Центробанк установил лимиты для банков и микрофинансовых организаций (МФО) на выдачу необеспеченных потребкредитов в первом квартале 2023 года.

Макропруденциальные лимиты будут действовать в отношении потребительских кредитов (займов), которые с 1 января по 31 марта 2023 года будут предоставлены и приобретены, а также в отношении потребительских кредитов (займов) с лимитом кредитования, лимит по которым будет установлен (увеличен) в указанный период.

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Марина Совина
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