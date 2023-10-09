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13:00, 9 октября 2023Экономика

Банк России нашел способ давать кредиты проблемным заемщикам

Банк России нашел способ кредитовать заемщиков с рисками выше среднего

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

ЦБ прорабатывает вопрос отдельных кредитных банковских продуктов для россиян с рисками выше среднего, которым отказывают банки, рассказала глава департамента финансовой стабильности регулятора Елизавета Данилова. Ее слова приводит ТАСС.

Выступая в Госдуме, Данилова отметила, что законом о полной стоимости кредита (ПСК) предусмотрено выделение такой категории, и в Банке России сейчас обсуждают как ее «корректно определить».

Предложения о введении кредитов для проблемных клиентов содержались в опубликованных в декабре 2022 года «Перспективных направлениях развития банковского регулирования и надзора». Предполагалось, что в новую категорию займов попадут кредиты с определенными параметрами (сумма и срок) и характеристиками заемщика (например, показатель долговой нагрузки).

Российский Центробанк последовательно принимает меры для ограничения роста закредитованности граждан. Так, с 1 октября регулятор ввел новые макропруденциальные лимиты по необеспеченным кредитам и займам клиентам банков, из-за чего набравшим долги россиянам брать новые кредиты стало сложнее.

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    Дмитрий Воронин
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