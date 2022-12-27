В России предложили ввести кредиты для малоимущих

ЦБ предложил ввести новую категорию потребкредитов для малоимущих заемщиков

Центральный банк (ЦБ) России предложил ввести новый вид потребительских кредитов для малоимущих заемщиков, говорится в материале «Перспективные направления развития банковского регулирования и надзора».

Речь идет о так называемых заемщиках с повышенным риском, чье финансовое положение, однако, все еще позволяет рассчитывать на регулярное обслуживание долга. В новую категорию займов попадут кредиты с определенными параметрами (сумма и срок) и характеристиками заемщика (например, показатель долговой нагрузки), указано в документе.

Одновременно регулятор предлагает изменить параметры макропруденциальной надбавки с учетом более высокого уровня предельной стоимости кредита (инструмент надбавок применяется ЦБ для воздействия на темпы кредитования). Изменения позволят не сломать бизнес-модели банков и дать им честно показывать полную стоимость кредита «без необходимости ее хитрого структурирования».

В результате у людей будет больше понимания, сколько они платят, и возможность лучше сравнивать предложения банков, что позитивно для конкуренции, поясняет ЦБ. При этом часть малоимущих заемщиков, которые раньше были вынуждены обращаться к микрофинансовым организациям или серым кредиторам, где ставки еще выше, смогут получить кредиты в банках и тем самым сократят свои расходы.

20 сентября стало известно, что регулятор введет лимиты на выдачу кредитов и займов ненадежным клиентам. С 1 января крупнейшие банки смогут оформлять для них не более четверти от всех необеспеченных кредитов и не более 10 процентов долгосрочных.

Осенью 2021 года зампред Центробанка Ольга Полякова уже предлагала создать специальные банковские вклады для малообеспеченных россиян. Ставка таких вкладов должна была быть привязана к ключевой ставке ЦБ или инфляции. Инициатива так и не была реализована.

