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10:19, 9 октября 2023Спорт

В Международной федерации ММА высказались о допуске россиян в 2023 году

Международная федерация ММА не допустит россиян к турнирам до конца 2023 года

Фото: Stephen R. Sylvanie / USA TODAY Sports / Reuters

В Международной федерации смешанных боевых искусств (IMMAF) высказались о допуске российских спортсменов к соревнованиям в 2023 году. Об этом сообщает ТАСС.

«В 2023 году такое решение не планируется», — заявили в организации. Таким образом, россияне не смогут выступать на турнирах под эгидой IMMAF до конца 2023 года.

6 мая российский боец смешаного стиля (ММА) Федор Емельяненко рассказал о расколе в IMMAF из-за обсуждения возможной отмены бана россиян. «Беда в том, что руководство федерации склоняется к тому, чтобы воздержаться от нашего возвращения. Но большая часть [федераций] все-таки за возвращение россиян», — заявил Емельяненко.

28 марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддерживавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов из России и Белоруссии, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в стартах.

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    Ксения Курашкина
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