ХАМАС пригрозило разрушениями других городов Израиля

ХАМАС заявило о готовности разрушить Ашкелон и затем перейти к другим городам

Боевики «Исламского движения сопротивления» (ХАМАС) пригрозили атаками на другие города Израиля помимо Ашкелона. Об этом сообщает военное подразделение радиального палестинского движения «Бригады Аль-Кассам».

«Если Израиль не прекратит политику перемещения гражданского населения, "Бригады Аль-Кассам" продолжат разрушать город Ашкелон до тех пор, пока он не будет уничтожен, а затем перейдут к другим городам», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что боевики ХАМАС дали жителям израильского города Ашкелон время до 17:00 (совпадает с мск) на сборы вещей и эвакуацию.

Утром 7 октября ХАМАС атаковало Израиль. По территории страны выпустили около 3000 ракет. Представители движения объявили о начале военной операции. Вооруженные люди также проникли на территорию Израиля и захватили не менее 130 заложников.

Тель-Авив назвал нападение войной. 10 октября в ответ Израиль начал наносить широкомасштабные удары по объектам боевиков ХАМАС в секторе Газа.