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14:16, 10 октября 2023Путешествия

Россиянки сняли видео из кабины пилота на рейсе в Дубай и вызвали гнев в сети

Две жительницы Татарстана сняли видео из кабины пилота на рейсе в Дубай

Две жительницы Татарстана сняли видео из кабины пилота на рейсе в Дубай и вызвали гнев пользователей сети. Кадры опубликовал Telegram-канал Mash Iptash.

По данным источника, героинями ролика оказались основательница сети ресторанов правильного питания, сестра пресс-секретаря главы Татарстана Гульнара Галимова и дочь одного из девелоперов республики Камилла Бибишева.

На опубликованных кадрах россиянки заходят в кабину, фотографируются с пилотом, громко смеются и вместе садятся в его кресло. «Этот полет обречен на успех!» — радуется одна из блогерш.

Подписчики Telegram-канала оставили к видео и гневные комментарии. «Элита же, это простым смертным нельзя, а им все можно. Еще пусть порулить попросят», «Пилота на кол!», «Богатые, ну почему нельзя вести себя прилично? Мозгов в Дубае прикупите!» — возмутились они.

Нашлись и те, кто усомнился в том, что самолет настоящий. «А никого не смущает вид из лобовых стекол? Это точно не симулятор? Таких сейчас в Казани очень много», — предположил один из пользователей сети.

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    Марина Черняк
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