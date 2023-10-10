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13:04, 10 октября 2023Спорт

Спортсменам сборной России повысят зарплату в 2024 году

Спортсменам сборной России повысят зарплату и увеличат призовые в 2024 году

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Спортсмены сборной России будут получать повышенную заработную плату в 2024 году. Об этом «Матч ТВ» рассказала директор департамента бюджетной политики в отраслях социальной сферы и науки Минфина Светлана Гашкина.

По ее словам, в бюджете на следующий год на 700 миллионов рублей увеличили фонд оплаты. «Выросли призовые по сравнению с 2023 годом — сейчас 2,6 миллиарда рублей. Этот показатель вырастет почти до 3 миллиардов», — добавила Гашкина.

20 сентября заместитель министра спорта России Азат Кадыров рассказал, что участвующие в ОИ-2024 в нейтральном статусе россияне не получат призовые. «Они едут как никто от никого, спортсмены должны отказаться от всего», — объяснил он. Кадыров подчеркнул, что атлеты будут сняты со ставки Центра спортивной подготовки, а все расходы должен взять на себя Международный олимпийский комитет.

11 сентября спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев рассказал о проблемах с финансированием российских биатлонистов в сезоне-2022/2023. По его словам, Союз биатлонистов России недоплачивал призовые спортсменам.

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    Алексей Гусев
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