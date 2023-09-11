Губерниев рассказал о недоплаченных биатлонистам призовых

Губерниев заявил, что в сезоне-2022/2023 биатлонистам недоплачивали призовые

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев рассказал о проблемах с финансированием российских биатлонистов в сезоне-2022/2023. Его слова приводит «Матч ТВ».

Губерниев назвал странным заявление главы Союза биатлонистов России (СБР) Виктора Майгурова о том, что его напрягает обсуждение комиссией спортсменов денежных вопросов. «Если у Майгурова все хорошо в финансовом плане, это не значит, что такое же положение у всех спортсменов. СБР в прошлом сезоне обладал огромным бюджетом и абсолютно точно недоплачивал биатлонистам призовые», — поделился он, добавив, что задача Майгурова заключается в том, чтобы спортсмены не спрашивали о деньгах.

Ранее Майгуров объявил, что общая сумма выплат в сезоне-2023/2024 останется на уровне предыдущего сезона и составит 70 миллионов рублей. «Да, наша сумма призовых меньше, чем международная, но большинство спортсменов в том году заработали больше призовых, нежели в международном сезоне», — отметил он.

Россияне и белорусы не участвуют в международных турнирах по решению Международного союза биатлонистов. Распоряжение вступило в силу в марте 2022-го и будет действовать до дальнейшего уведомления.