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14:17, 17 августа 2023Спорт

В СБР рассказали о призовых на сезон-2023/2024

Майгуров заявил, что в сезоне-2023/2024 СБР выплатит 70 миллионов призовых

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал о призовых на сезон-2023/2024. Его слова приводит «Чемпионат».

Глава СБР заявил, что общая сумма выплат останется на уровне предыдущего сезона и составит 70 миллионов рублей. «Да, наша сумма призовых меньше, чем международная, но большинство спортсменов в том году заработали больше призовых, нежели в международном сезоне», — отметил он.

Ранее выступающий за сборную Румынии биатлонист Дмитрий Шамаев рассказал об отношении иностранцев к россиянам на международных турнирах. «Знакомые из Франции, Германии, Литвы на тренировке или после гонки говорили, что ждут российскую команду. В то же время некоторые дают интервью, где говорят, что все правильно, должны быть отстранены», — отметил он.

Россияне и белорусы не участвовали в международных турнирах в сезоне-2022/2023 по решению Международного союза биатлонистов (IBU). Распоряжение вступило в силу в марте 2022-го и будет действовать до дальнейшего уведомления.

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    Дарья Коршунова
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