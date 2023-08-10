Сменивший гражданство биатлонист рассказал об отношении иностранцев к россиянам

Биатлонист Шамаев рассказал, что иностранцы ждут возвращения российской команды

Выступающий за сборную Румынии биатлонист Дмитрий Шамаев рассказал об отношении иностранцев к россиянам на международных турнирах. Его слова приводит «Матч ТВ».

По словам Шамаева, на Кубке мира спортсмены поделились на два лагеря. «Например, знакомые из Франции, Германии, Литвы на тренировке или после гонки говорили, что ждут российскую команду. В то же время некоторые дают интервью, где говорят, что все правильно, должны быть отстранены», — поделился он.

Шамаев сменил гражданство в 2021 году. В составе сборной России биатлонист дважды выигрывал чемпионат мира среди юниоров в эстафетах, а также завоевывал золото в смешанной эстафете на юниорском чемпионате Европы.

Россияне и белорусы не участвовали в международных турнирах в сезоне-2022/2023 по решению Международного союза биатлонистов (IBU). Распоряжение вступило в силу в марте 2022-го и будет действовать до дальнейшего уведомления.