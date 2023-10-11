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19:13, 11 октября 2023Спорт

Гашек отреагировал на участие россиян в новом сезоне НХЛ

Гашек заявил, что НХЛ придется платить миллиарды долларов за выступление россиян
Доминик Гашек

Доминик Гашек. Фото: Rebecca Cook / Reuters

Олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек в соцсети X отреагировал на участие россиян в новом сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Бывшему спортсмену не понравилось, что организация третий сезон подряд решила позволить российским хоккеистам играть, не высказываясь о политике. «НХЛ приходится платить за это миллиарды долларов», — посчитал он.

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Новый сезон НХЛ стартовал в ночь на 11 октября. В первом матче нового сезона «Тампа-Бэй Лайтнинг» одержала победу над «Нэшвилл Предаторс». Российский форвард «Тампы» Никита Кучеров стал автором первого гола.

Гашек известен критикой в адрес российских спортсменов. Он выступал с призывом об отстранении россиян от всех международных турниров. В частности, чех предлагал приостановить контракты российских игроков в НХЛ, а позже призывал руководителей лиги уйти в отставку из-за позиции по России.

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    Анастасия Борисова
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