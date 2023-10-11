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09:12, 11 октября 2023Спорт

Россиянин Кучеров стал автором первого гола в новом сезоне НХЛ

Российский форвард «Тампы» Кучеров стал автором первого гола нового сезона НХЛ

Фото: John E. Sokolowski / USA TODAY Sports / Reuters

«Тампа-Бэй Лайтнинг» победила «Нэшвилл Предаторс» в первом матче нового сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась победой хозяев площадки со счетом 5:3. Автором первого гола в сезоне стал российский форвард «Тампы» Никита Кучеров, позднее оформивший дубль. Защитник «Тампы» Михаил Сергачев отметился результативной передачей.

Ранее Кучеров попал в топ-10 лучших действующих игроков НХЛ по версии NHL Network. «Он третий раз в карьере набрал 100 очков за сезон. Это единственный игрок "Тампы", у которого таких сезонов больше, чем один», — отметили составители рейтинга и поставили россиянина на восьмое место.

Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Вегас Голден Найтс». В финальной серии команда оказалась сильнее «Флориды Пантерс».

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    Дарья Коршунова
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