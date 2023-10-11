В России рассказали о возможностях «Рычага»

Эксперт Корнев: комплексы РЭБ «Рычаг» снижали эффективность ракет США в Сирии

Российский комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Рычаг» на базе вертолета снижал эффективность американских крылатых ракет в Сирии. О возможностях системы рассказал военный эксперт Дмитрий Корнев в беседе с «Известиями».

По его словам, Россия — одна из ведущих стран, работающих над комплексами РЭБ. Он отметил, что в стране начались работы над средствами РЭБ на базе вертолетов в 1990-е годы, а к 2015-му на платформе вертолета Ми-8 был разработан «Рычаг».

Корнев подчеркнул, что Ми-8МТПР-1 с «Рычагом» предназначен для защиты летательных аппаратов от работы радаров комплексов противовоздушной обороны (ПВО) противника.

«Первую боевую обкатку эти РЭБ прошли в Сирии. Также считается, что они повлияли на снижение эффективности американских крылатых ракет, которыми наносили массированный удар в 2017 году по сирийской авиабазе и другим объектам», — сказал эксперт.

В сентябре в Минобороны России сообщили, что комплекс РЭБ «Красуха-С4» показывает высокую эффективность в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

В октябре 2022 года американское издание The Drive писало, что применяемые в ходе СВО Ми-8МТПР-1 играют «незаметную и потенциально чрезвычайно ценную роль» в подавлении радаров украинской системы ПВО.

