Россияне резко расхотели покупать жилье в одной европейской стране

Россияне сократили покупки недвижимости в Финляндии до минимума за 20 лет

В 2023 году россияне резко расхотели покупать жилье в Финляндии — количество сделок с недвижимостью в этой европейской стране сократилось до минимума за 20 лет. Такие данные приводят в финской Национальной земельной службе о покупках недвижимости иностранцами, передает РИА Новости.

По данным ведомства, в 2023 году россияне приобрели 64 объекта в Финляндии — это рекордно низкое значение с 2003 года, когда было куплено 67 объектов. При этом за год число сделок уменьшилось в 4,7 раза — в 2022-м россияне стали владельцами 298 объектов. Пик российского спроса на финскую недвижимость пришелся на 2008 год — тогда покупатели из России заключили в стране 907 сделок с недвижимостью.

В начале октября стало известно, что кабмин Финляндии собирается облегчить процесс изъятия принадлежащей россиянам недвижимости. Принять соответствующие меры собираются до 2027 года. Однако юристы считают, что упрощенное изъятие финской недвижимости у граждан России будет считаться неправомерным.