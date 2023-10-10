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21:38, 10 октября 2023Среда обитания

Планы Финляндии упростить изъятие жилья у россиян оценили

Упрощенное изъятие жилья у россиян Финляндией может оказаться неправомерным

Фото: Lehtikuva / Roni Rekomaa / Reuters

Изъятие недвижимости у граждан России в Финляндии по упрощенной процедуре, планируемое местным правительством, может оказаться неправомерным. Законность таких мер оценили юристы, опрошенные РБК.

Эксперты отметили, что случаи взыскания имущества с россиян в европейской стране участились после того, как им частично закрыли счета в местных банках, в результате чего стало труднее оплачивать налоги и счета. По словам адвоката Людмилы Айвар, Финляндия намерена пойти по «упрощенному» порядку взысканий, согласно которому судопроизводство проходит в заочной форме без участия граждан. «Когда нет никаких счетов, средств, то взыскание может быть обращено на имущество, которое должно продаваться с торгов», — объяснила процесс изъятия жилья она. Айвар добавила, что такое нововведение может быть правомерным только в том случае, если в государстве есть законы, допускающие эти процедуры.

Адвокат также подчеркнула, что гражданину, у которого собираются изымать недвижимость, полагается бесплатный адвокат. Айвар уточнила, что человек может не оплачивать налоги и счета не из-за своей безответственности и желания уклониться от выплаты, а по причине чрезвычайных обстоятельств, болезни и других условий непреодолимой силы. В трех последних случаях он должен иметь право оспорить решение по изъятию жилья.

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Юрист Владислав Старженецкий рассказал, что изъятие недвижимости у россиян в упрощенном порядке может нарушать международный договор о правовой помощи, заключенный СССР и Финляндией в 1978 году. «Там установлен особый порядок оказания правовой помощи, понятно, что не электронный, а бумажный, с уведомлением через дипканалы», — добавил он. В заключение эксперт заявил, что подход в решении таких вопросов должен быть одинаковым ко всем — и к гражданам, и к любым иностранцам, — и тогда взыскания не будут выглядеть как «явное нарушение».

Юрист в области международного права Марина Силкина напомнила, что право собственности является «незыблемым правом», которое обязано обеспечиваться законодательством, в том числе принимающей стороны. При этом она убеждена, что финские власти придумают способы ограничить данное право — например, с помощью дополнительных требований для оформления недвижимости либо повышения налоговой базы.

Ранее в октябре стало известно, что кабмин Финляндии намерен облегчить процесс изъятия недвижимости, принадлежащей россиянам,
до конца срока своих полномочий в 2027 году. В материале YLE уточняется, что собственники жилья из России стали чаще пренебрегать своими юридическими обязательствами, участились случаи взыскания. Помимо этого, в силу отсутствия почтового сообщения имеются проблемы с уведомлением собственников о задолженностях.

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    Полина Кислицына
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