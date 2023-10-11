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00:27, 11 октября 2023Спорт

НХЛ запретила акцию в поддержку ЛГБТ

НХЛ запретила хоккеистам наматывать на клюшки радужные ленты в поддержку ЛГБТ

Фото: Jerome Miron / USA TODAY Sports / Reuters

Руководство Национальной хоккейной лиги (НХЛ) запретило акцию в поддержку ЛГБТ-сообщества. Об этом сообщает Outsports со ссылкой на организацию.

По информации источника, в НХЛ запретили хоккеистам наматывать на клюшки радужные ленты в поддержку ЛГБТ на тренировках и во время матчей. Отмечается, что уведомление было разослано всем 32 клубам.

23 июня комиссар лиги Гэри Беттмэн объявил, что в следующем сезоне в НХЛ решили отказаться от обязательного использования хоккеистами свитеров в поддержку ЛГБТ на разминках.

По ходу сезона-2022/2023 от участия в акциях отказались клубы «Миннесота Уайлд», «Чикаго Блэкхокс» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Кроме того, не стали надевать радужную форму российские хоккеисты Иван Проворов из «Филадельфии Флайерс» и Илья Любушкин из «Баффало Сейбрс».

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    Анастасия Борисова
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