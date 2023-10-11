Оливейра объяснил снятие с боя против Махачева в UFC

Оливейра заявил, что снялся с боя в UFC из-за рассечения и наложения девяти швов

Бразильский боец смешанного стиля (ММА) Чарльз Оливейра рассказал в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), почему снялся с реванша против россиянина Ислама Махачева в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

Оливейра объяснил, что получил травму лица на последней тренировке в Бразилии перед вылетом в ОАЭ. «Мне нельзя лететь с таким серьезным рассечением. Мне наложили девять швов, я не уверен, что смогу залечить его за такое короткое время и показать отличный результат», — заявил боец. Спортсмен добавил, что многие его осуждают, но он не может выйти на этот поединок готовым не на 100 процентов.

О снятии Оливейры с боя стало известно ранее 11 октября. Его заменит австралиец Александр Волкановски — чемпион UFC в полулегком весе.

Волкановски и Махачев уже встречались в октагоне в феврале 2023 года. Тогда победу единогласным решением судей одержал россиянин.

Всего в карьере Махачев провел 25 боев, в которых одержал 24 победы и потерпел одно поражение. В активе Волкановски 26 побед при двух поражениях.