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11:06, 11 октября 2023Спорт

Оливейра объяснил снятие с боя против Махачева в UFC

Оливейра заявил, что снялся с боя в UFC из-за рассечения и наложения девяти швов

Фото: Sergei Belski / USA Today Sports / Reuters

Бразильский боец смешанного стиля (ММА) Чарльз Оливейра рассказал в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), почему снялся с реванша против россиянина Ислама Махачева в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

Оливейра объяснил, что получил травму лица на последней тренировке в Бразилии перед вылетом в ОАЭ. «Мне нельзя лететь с таким серьезным рассечением. Мне наложили девять швов, я не уверен, что смогу залечить его за такое короткое время и показать отличный результат», — заявил боец. Спортсмен добавил, что многие его осуждают, но он не может выйти на этот поединок готовым не на 100 процентов.

О снятии Оливейры с боя стало известно ранее 11 октября. Его заменит австралиец Александр Волкановски — чемпион UFC в полулегком весе.

Волкановски и Махачев уже встречались в октагоне в феврале 2023 года. Тогда победу единогласным решением судей одержал россиянин.

Всего в карьере Махачев провел 25 боев, в которых одержал 24 победы и потерпел одно поражение. В активе Волкановски 26 побед при двух поражениях.

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    Дарья Коршунова
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