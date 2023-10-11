Оливейра снялся с поединка с Махачевым в UFC

Волкановски заменит Оливейру, снявшегося с поединка с Махачевым на UFC 294

Бразильский боец смешанных единоборств (ММА) Чарльз Оливейра снялся с поединка против российского чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Ислама Махачева. Об этом сообщается на сайте промоушена.

Глава UFC Уайт объяснил, что Оливейра получил сильное рассечение брови в спарринге во время подготовки к поединку. Бразилец и россиянин должны были провести реванш 21 октября в рамках UFC 294 в Абу-Даби.

В поединке Оливейру заменит австралиец Александр Волкановски — чемпион организации в полулегком весе. Спортсмены уже встречались в октагоне в феврале, тогда победу единогласным решением судей одержал Махачев и защитил чемпионский пояс.