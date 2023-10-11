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13:33, 11 октября 2023Мир

Песков ответил на вопрос о роли России в урегулировании ситуации в Израиле

Песков: о роли России в урегулировании ситуации в Израиле говорить рано

Фото: Ariel Schalit / AP

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о возможной роли Москвы в урегулировании ситуации в Израиле. Его цитирует РИА Новости.

«Пока преждевременно говорить о роли [России] в непосредственно урегулировании, потому что конфликт находится в стадии горячей войны», — заявил он.

По словам официального представителя Кремля, ситуация вокруг конфликта Израиля и Палестины тревожная и потенциально очень опасная, поскольку может повлечь последствия гуманитарного характера.

Он также обратил внимание на необходимость обеспечить минимальные потребности населению в секторе Газа. Песков подчеркнул, что сейчас район полностью закрыт, там наблюдается нехватка медикаментов, свободных мест в больницах и самих госпиталей. Сложившаяся ситуация, отметил он, уже приводит к серьезной гуманитарной проблеме.

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Песков добавил, что после выхода конфликта из горячей фазы наступит время для поиска путей мирного урегулирования, которые ищутся много десятилетий. «Мы видим, что очень много было допущено ошибок, эта ситуация проистекает из этих ошибок. Главное, проанализировать эти ошибки и не повторять их в будущем», — заключил он.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что из-за конфликта Израиля и Палестины региону может грозить гуманитарная катастрофа.

Утром 7 октября ХАМАС атаковал Израиль, после чего власти страны заявили, что государство официально находится в состоянии войны. Позже Израиль начал наносить удары по объектам боевиков ХАМАС в секторе Газа.

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    Варвара Кошечкина
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