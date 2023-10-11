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01:13, 11 октября 2023Мир

В Пентагоне оценили возможность отправки второго авианосца в Средиземное море

В Пентагоне заявили об оценке вариантов размещения сил США в Средиземном море

Фото: Reuters

Пентагон продолжит оценивать варианты размещения американских сил в Средиземном море. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ведомства.

Собеседник агентства заявил, что министр обороны США Ллойд Остин продолжит анализировать планы по размещению двух авианосцев — «Джеральд Форд» и «Дуайт Эйзенхауэр», чтобы поддерживать необходимый баланс морских возможностей и приоритеты нацбезопасности.

Также в военном ведомстве отметили, что ударная группа во главе с «Эйзенхауэром» согласно расписанию отправится из Виргинии в ближайшие недели. Авианосец будет принимать участие в учениях под эгидой европейского командования Пентагона.

Ранее сообщалось, что американский авианосец USS Gerald R. Ford с ударной группой прибыл в восточную часть Средиземного моря на фоне обострения конфликта между Палестиной и Израилем.

8 октября министр обороны США Ллойд Остин распорядился отправить авианосец USS Gerald R. Ford в восточную часть Средиземного моря из-за ситуации вокруг Израиля. Позже стало известно о возможном размещении второго американского авианосца в регионе.

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    Екатерина Подвигина
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