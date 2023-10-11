Врач оценила высказывания о лишнем весе Овечкина

Эндокринолог Павлова заявила, что у хоккеиста Овечкина избыток мышечной массы

Врач-эндокринолог Зухра Павлова в Telegram оценила высказывания о лишнем весе российского нападающего «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина.

Эксперт заявила, что повышенный индекс массы тела, то есть соотношение веса к росту, не говорит об ожирении. «Это значит лишь то, что у человека в организме избыток чего-то. В случае с Овечкиным — избыток мышечной массы», — объяснила она, подчеркнув, что хоккеиста нельзя назвать толстым.

Ранее журналисты The Hockey Writers составили топ самых крупных игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В рейтинг попал Овечкин, который при росте в 190 сантиметров весит 108 килограммов. В статье его отнесли к категории «с лишним весом» по индексу массы тела.

10 октября Forbes назвал Овечкина самым высокооплачиваемым игроком НХЛ. По данным издания, в новом сезоне капитан столичного клуба получит в общей сложности 17,5 миллиона долларов без учета налогов и агентских гонораров.