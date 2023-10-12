В G7 призвали Россию возобновить зерновую сделку

Главы Минфинов и ЦБ G7 призвали Россию оперативно возобновить зерновую сделку

Главы Минфинов и Центральных банков стран «Большой семерки» (G7) обратились к России с просьбой возобновить зерновую сделку. Об этом сообщается на сайте Европейского совета.

Из совместного заявления стран по итогам встречи в Марракеше следует, что они призвали Россию оперативно возобновить зерновую сделку. По их мнению, эта мера позволит «улучшить поставки на мировой рынок и снизить волатильность цен на продовольствие».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров перечислил условия возобновления зерновой сделки. По его словам, инициатива может снова действовать, если ее российская часть заработает.

17 июля Россия объявила о выходе из зерновой сделки. Через несколько дней Владимир Путин сообщил, что ни одно из российских условий для продления инициативы не было выполнено. По его словам, речь идет о выводе из-под санкций российского экспорта зерна и удобрений на мировые рынки.