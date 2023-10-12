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21:33, 12 октября 2023Мир

В G7 призвали Россию возобновить зерновую сделку

Главы Минфинов и ЦБ G7 призвали Россию оперативно возобновить зерновую сделку

Фото: Unsplash

Главы Минфинов и Центральных банков стран «Большой семерки» (G7) обратились к России с просьбой возобновить зерновую сделку. Об этом сообщается на сайте Европейского совета.

Из совместного заявления стран по итогам встречи в Марракеше следует, что они призвали Россию оперативно возобновить зерновую сделку. По их мнению, эта мера позволит «улучшить поставки на мировой рынок и снизить волатильность цен на продовольствие».

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Ранее глава МИД России Сергей Лавров перечислил условия возобновления зерновой сделки. По его словам, инициатива может снова действовать, если ее российская часть заработает.

17 июля Россия объявила о выходе из зерновой сделки. Через несколько дней Владимир Путин сообщил, что ни одно из российских условий для продления инициативы не было выполнено. По его словам, речь идет о выводе из-под санкций российского экспорта зерна и удобрений на мировые рынки.

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    Марина Совина
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