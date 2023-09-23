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21:12, 23 сентября 2023Мир

Лавров перечислил условия возобновления зерновой сделки

Сергей Лавров: зерновая сделка возобновится, когда заработает российская часть
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

Когда российская часть зерновой сделки заработает, в тот же день возобновится украинская часть. Об этом рассказал глава МИД России Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам высокого уровня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, пишет РИА Новости.

«Напомню в очередной раз, президент Путин сказал: как только все, что записано в российской части пакета, заработает, в тот же день возобновится украинская часть инициативы генерального секретаря [ООН]», — прокомментировал Лавров заявление Антониу Гутерриша.

Ранее Гутерриш во время заседания Совбеза ООН заявил, что действия Москвы якобы подрывают усилия организации по исполнению меморандума между Россией и ООН. По мнению генсека, многие стороны задаются вопросом, действительно ли Москва хочет возобновления зерновой сделки.

20 сентября глава европейской дипломатии Жозеп Боррель оценил шансы на восстановление зерновой сделки и подчеркнул, что не увидел их. В ответ на соответствующий вопрос он заявил, что нет никакой возможности для достижения соглашения.

В свою очередь, заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко подчеркнул, что Боррель признал невыполнение Европейским союзом своих обязательств по зерновой сделке.

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    Марина Совина
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