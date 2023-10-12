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09:39, 12 октября 2023Наука и техника

НАСА из-за российской утечки отложило выход в открытый космос астронавтов

НАСА из-за утечки на модуле «Наука» отложило выход в открытый космос астронавтов

Фото: Пресс-служба ГК «Роскосмос» / РИА Новости

НАСА из-за утечки на российском модуле «Наука» отложило выход в открытый космос астронавтов, запланированный на 12 и 20 октября. Об этом со ссылкой на американское космическое агентство сообщает ТАСС.

«Команды инженеров НАСА и ответственных за управление полетами продолжают изучать данные и видео, связанные с утечкой охладителя из запасного радиатора многоцелевого лабораторного модуля», — заявила американская сторона.

Агентство напоминает, что 12 октября в открытый космос должны были выйти Лорал О'Хара и Андреас Могенсен, а 20-го — О'Хары и Жасмин Могбели.

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Утечка теплоносителя на многоцелевом модуле «Наука» российского сегмента Международной космической станции (МКС) прекратилась 11 октября.

Неполадки с модулем были зафиксированы 9 октября.

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    Иван Потапов
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