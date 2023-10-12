В МОК высказались о допуске россиян к Играм-2024 после отстранения ОКР

МОК оставил за собой право принять решение по допуску россиян к Играм-2024

В Международном олимпийском комитете (МОК) высказались о допуске российских спортсменов к Играм-2024 после отстранения Олимпийского комитета России (ОКР). Заявление приводит РИА Новости.

«МОК оставляет за собой право принятия решения по допуску нейтральных атлетов до Олимпиад в Париже и Милане и Кортина-д'Ампеццо в необходимое время», — заявили в организации.

Международный олимпийский комитет (МОК) временно отстранил Олимпийский комитет России (ОКР). Об этом сообщил директор по коммуникациям МОК Марк Адамс, слова которого приводит РИА Новости.

Ранее 12 октября МОК отстранил ОКР до дальнейшего уведомления из-за включения в состав организации представительств ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. «ОКР больше не может действовать как национальный олимпийский комитет (НОК) и получать средства от МОК», — пояснил директор по коммуникациям МОК Марк Адамс.

28 марта МОК рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддерживающих спецоперацию на Украине. При этом атлетов, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется не допускать к участию в турнирах.

