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13:44, 13 октября 2023Спорт

Глава МОК высказался о допуске россиян на Игры-2024 на фоне отстранения ОКР

Бах: для допуска на Игры-2024 российские спортсмены не должны быть связаны с ОКР
Томас Бах

Томас Бах. Фото: Benoit Tessier / Reuters

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах высказался о допуске россиян на Олимпийские игры-2024 на фоне отстранения Олимпийского комитета России (ОКР). Его слова приводит ТАСС.

«Мы оставили за собой право приглашать нейтральных спортсменов с российскими паспортами, что означает, что ОКР не играет роли в этом вопросе. Важно, чтобы не было никакой связи с ОКР или Россией», — заявил Бах. Он добавил, что дедлайна по допуску россиян на турнир нет.

12 октября МОК отстранил ОКР до дальнейшего уведомления из-за включения в состав организации представительств ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. «ОКР больше не может действовать как национальный олимпийский комитет и получать средства от МОК», — пояснил директор по коммуникациям МОК Марк Адамс.

28 марта МОК рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддерживающих спецоперацию на Украине. При этом атлетов, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется не допускать к участию в турнирах.

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