В Госдуме высказались о судьбе сбежавшего в Россию украинского футболиста

Депутат ГД Журова: сбежавшего украинского футболиста могут принять в клубах РФ

Сбежавшего в Россию украинского футболиста Александра Распутько могут принять в российских клубах в случае, если уровень его игры будет соответствовать. Вместе с тем кажется маловероятным, что спортсмен решился на такой шаг, заранее не договорившись с клубом. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявила депутат Госдумы Светлана Журова.

«Если окажется, что эта информация правдива, что спортсмен действительно сбежал в Россию, думаю, его сможет принять какой-то клуб, ему окажут содействие. Понятно, что должен быть соответствующий уровень игры, надо будет смотреть, где именно он окажется полезен. Это спорт, и ценность игрока оценивается его полезностью, а не тем, откуда и куда он убежал», — заметила депутат.

Она также добавила, что украинские футболисты, как правило, демонстрируют неплохой уровень игры.

«Это как раньше, в советские времена, наши хоккеисты убегали в Штаты. Они договаривались заранее. На голую землю никто просто так убегать не будет. В любом случае, думаю, мы скоро узнаем подробности», — заключила Журова.

Ранее сообщалось, что 4 октября после матча Юношеской Лиги УЕФА в Бельгии 19-летний спортсмен исчез в неизвестном направлении. В аэропорту была обнаружена только форма футболиста.

