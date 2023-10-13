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15:42, 13 октября 2023Мир

Кремль ответил на вопрос о разговоре Путина и премьера Израиля

Песков заявил, что у Путина в планах нет разговора с премьером Израиля Нетаньяху
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС / Reuters

В планах президента России Владимира Путина пока что нет разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. На соответствующий вопрос журналистов ответил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Нет, пока нет», — сказал Песков, отвечая на вопрос о возможности разговора двух сторон.

Ранее Путин заявил, что Москва готова выступить посредником в урегулировании палестино-израильского конфликта. 10 октября Путин на переговорах с премьером Ирака Мухаммедом ас-Судани заявил о необходимости решить вопрос с созданием суверенного государства Палестина.

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков отмечал, что Россия поддерживает контакты с обеими сторонами конфликта — Израилем и Палестиной.

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    Варвара Кошечкина
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