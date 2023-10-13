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12:32, 13 октября 2023Мир

Путин заявил о готовности России помочь в палестино-израильском урегулировании

Путин: РФ готова выступить посредником в палестино-израильском урегулировании

Фото: Администрация Президента России

Москва готова выступить посредником в урегулировании палестино-израильского конфликта, заявил президент России Владимир Путин. Его цитирует РИА Новости.

«Россия готова поговорить со всеми партнерами. Мы выступаем за переговоры, их реализация должна стать созданием двух государств, сосуществующих в мире с Палестиной и Израилем», — сказал российский лидер.

10 октября Путин на переговорах с премьером Ирака Мухаммедом ас-Судани заявил о необходимости решить вопрос с созданием суверенного государства Палестина.

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    Виктория Кондратьева
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