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15:45, 14 октября 2023Мир

Названа причина перемещения авиации США на Ближний Восток

США стали перемещать авиацию на Ближний Восток, чтобы Иран не вступал в конфликт
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: The Defence Ministry / Reuters

США начали перемещать на Ближний Восток военную авиацию для того, чтобы сдержать распространение конфликта между Палестиной и Израилем, а также удержать Иран и другие стороны от возможного вступления в него. Причины подобных действий со ссылкой на высокопоставленного чиновника Пентагона назвал портал Air Force Times.

По информации издания, к обещанным ранее Израилю военным самолетам должны будут присоединиться более совершенные, такие как истребители F-35 Lightning II, F-15 Eagle и F-16 Fighting Falcon. Они, отметили журналисты, будут пытаться «удержать Иран и другие группировки боевиков, которые противостоят Израилю, от вступления в боевые действия».

Ранее стало известно, что американский авианосец USS Gerald R. Ford с ударной группой прибыл в восточную часть Средиземного моря на фоне обострения конфликта между Палестиной и Израилем. Помимо этого, The Wall Street Journal со ссылкой на представителей американского Министерства обороны сообщала о возможной отправке США второго авианосца к побережью Израиля — «Дуайт Д. Эйзенхауэр».

Утром 7 октября палестинское исламистское движение ХАМАС совершило атаку на Израиль. Помимо этого, из сектора Газа в приграничные районы Израиля проникло неопределенное число террористов.

Израиль назвал нападение войной и с 10 октября стал наносить в ответ широкомасштабные удары по объектам боевиков ХАМАС в секторе Газа.

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    Полина Кислицына
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