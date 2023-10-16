Байден отказался считать необходимым участие США в конфликте на Ближнем Востоке

Байден: США нет необходимости участвовать в конфликте на Ближнем Востоке

Президент США Джо Байден отказался считать необходимым участие американских военных в конфликте на Ближнем Востоке. Об этом он заявил в интервью телеканалу CBS, передает РИА Новости.

Глава Белого дома отметил, что Израиль имеет одну из лучших армий в мире, поэтому Соединенным Штатам нет необходимости направлять туда своих солдат.

11 октября американский авианосец USS Gerald R. Ford с ударной группой прибыл в восточную часть Средиземного моря на фоне обострения конфликта между Палестиной и Израилем. Также в регионе были размещены истребители F-15E Strike Eagle.

Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что ни у США, ни у Израиля нет намерений и планов, чтобы американские боевые части принимали участие в конфликте. В свою очередь газета Politico допустила, что Вашингтон может пересмотреть это решение.