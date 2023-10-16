Поставки рыбы из Японии в Россию назвали микроскопическими

ВАРПЭ: доля японских морепродуктов в российском импорте незначительная

Поставки морепродуктов из Японии занимают незначительную долю в российском импорте, поэтому гражданам не стоит беспокоиться из-за ограничений на ввоз рыбы. Об этом заявил президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев, его цитируют «Известия».

По словам эксперта, приоритет властей и бизнеса — безопасность граждан, и если Россельхознадзор посчитал нужным ввести точечные ограничения при поставах японских морепродуктов, для этого есть веские причины.

«Потребителям не стоит переживать из-за возможного дефицита какой-либо продукции на прилавках: доля Японии в российском импорте морепродуктов микроскопическая», — добавил Зверев.

В 2022 году из Японии поставили 192 тонны морепродуктов (0,04 процента от общего российского импорта). За первые шесть месяцев 2023-го показатель составил около 100 тонн.

Россия присоединилась к Китаю и ограничила поставки рыбной продукции из Японии 16 октября. В Россельхзнадзоре объяснили запрет поставок «мерой предосторожности» и пообещали отменить ограничения, как только японская сторона предоставит «исчерпывающую информацию, необходимую для подтверждения безопасности продуктов водного промысла».

Главное таможенное управление КНР запретило импорт морепродуктов из Японии с 24 августа после того, как Токио принял решение сбрасывать в море зараженную воду с атомной электростанции (АЭС) «Фукусима-1». Чтобы доказать, что содержание трития в воде меньше допустимой нормы безопасности, премьер-министр Японии Фумио Кисида съел на обед морепродукты, а также свинину, рис и дыню, произведенные в регионе Фукусима.