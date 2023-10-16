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12:31, 16 октября 2023Спорт

РФС назвал вбросом новость об отмене решения УЕФА по допуску российских игроков

Митрофанов назвал вбросом новость об отмене решения УЕФА по допуску россиян

Фото: Reuters

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов назвал вбросом новость об отмене решения Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по допуску к турнирам юношеских сборных России. Его слова приводит РИА Новости.

«Есть поручение исполкома УЕФА проработать такую возможность, отработать всю ситуацию технически — с какими странами, в какой корзине, в какие временные рамки», — добавил Митрофанов.

10 октября стало известно об отмене решения исполкома УЕФА о допуске к международным турнирам сборных России среди игроков до 17 лет. Первый вице-президент УЕФА Карл-Эрик Нильссон объяснил, что возвращать российские команды нецелесообразно.

26 сентября исполком УЕФА предложил допустить российских юношей на турниры в нейтральном статусе. После этого некоторые страны, включая Украину и Англию, объявили о намерении бойкотировать матчи с командами России.

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    Ксения Курашкина
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