РФС назвал вбросом новость об отмене решения УЕФА по допуску российских игроков

Митрофанов назвал вбросом новость об отмене решения УЕФА по допуску россиян

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов назвал вбросом новость об отмене решения Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по допуску к турнирам юношеских сборных России. Его слова приводит РИА Новости.

«Есть поручение исполкома УЕФА проработать такую возможность, отработать всю ситуацию технически — с какими странами, в какой корзине, в какие временные рамки», — добавил Митрофанов.

10 октября стало известно об отмене решения исполкома УЕФА о допуске к международным турнирам сборных России среди игроков до 17 лет. Первый вице-президент УЕФА Карл-Эрик Нильссон объяснил, что возвращать российские команды нецелесообразно.

26 сентября исполком УЕФА предложил допустить российских юношей на турниры в нейтральном статусе. После этого некоторые страны, включая Украину и Англию, объявили о намерении бойкотировать матчи с командами России.