Россиянке запретили ждать автобус в Петербург на остановке у аэропорта Хельсинки

TourDom: россиянке запретили выходить из аэропорта Хельсинки на 2,5 часа

Финские пограничники запретили россиянке выходить из аэропорта Хельсинки, чтобы дождаться на остановке автобуса в Санкт-Петербург. Подробности истории рассказал портал TourDom со ссылкой на Telegram-канал, посвященный путешествиям в Финляндию.

Туристка призналась, что она прилетела в Хельсинки из Лондона. Там она собиралась пересесть на автобус, чтобы добраться до северной столицы. На паспортном контроле ее спросили, когда должно приехать транспортное средство. Россиянка ответила, что это случится через 2,5 часа.

«Даже не думала, что возникнут проблемы. Но услышала: "Вам нельзя так надолго в Финляндию. Ждите в терминале — перед автобусом выпустим"», — пожаловалась путешественница.

Она добавила, что у нее не хватало времени взять продукты в дорогу. Кроме того, по словам туристки, было непросто отыскать место остановки автобусов в воздушной гавани. Уточняется, что после дополнительных аргументов пограничники все же изменили свое решение.

Ранее руководитель санкционного департамента МИД Финляндии Пиа Сариваара (Pia Sarivaara) признался в бессилии ведомства перед шопинг-туристами из России. После введения ограничений на использование личных автомобилей люди пересели на микроавтобусы, в которых больше десяти мест.