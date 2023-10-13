В Европе заявили о бессилии санкций перед российскими шопинг-туристами

Yle: в МИД Финляндии заявили о бессилии перед шопинг-туристами из России

Европейские санкции не смогли сдержать поток россиян, которые приезжают в приграничные города Финляндии за покупками. Об этом сообщило издание Yle.

Руководитель санкционного департамента МИД Финляндии Пиа Сариваара (Pia Sarivaara) признался в бессилии ведомства перед шопинг-туристами из России. После введения ограничений на использование личных автомобилей люди пересели на микроавтобусы, в которых больше десяти мест.

По словам Сариваары, россияне закупают несанкционную продукцию — например, шоколад и обувь — килограммами. «С точки зрения санкций происходящее совершенно законно», — заявил он. По действующим правилам общая сумма покупок не должна превышать 300 евро, а вес — не более 20 килограммов.

Житель Норвегии Стиг Арвола (Stig Arvola) в разговоре с журналистами назвал новые ограничения шуткой. «Я не понимаю нынешних санкций, их легко обойти, и товары достаются богатым, а не тем, кто в них нуждается», — возмутился он.

Ранее Финляндия запретила въезд российским легковым автомобилям через южную, а также финско-норвежскую границу. На территорию страны не пускают транспортные средства с российскими номерами, которые рассчитаны менее чем на десять пассажиров.

