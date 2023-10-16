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19:11, 16 октября 2023Наука и техника

В России оценили необходимость возобновления ядерных испытаний

Эксперт Фролов: теоретический задел позволит РФ обойтись без ядерных испытаний

Фото: Александр Лыскин / РИА Новости

Советский теоретический задел позволяет России обходиться без практических ядерных испытаний. Необходимость возобновления испытаний оценил военный эксперт Андрей Фролов в колонке для «Известий».

Он отметил, что в СССР провели последние ядерные испытания в 1990 году, а в последующие годы удалось сохранить необходимый потенциал, позволяющий обходиться без практических испытаний. По его словам, в России совершенствуют только «обвеску» ядерных зарядов, что не запрещается подписанными РФ международными соглашениями.

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«Наконец, в отличие от США, Россия уже практически подошла к постановке на боевое дежурство новых средств доставки (межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат", крылатая ракета "Буревестник"), для которых, видимо, также были разработаны новые боезаряды. То есть практического смысла начинать гонку ядерных испытаний первой у России нет», — пишет Фролов.

Эксперт допустил, что в качестве ответа на испытания в США подобный шаг может стать «прагматическим использованием оплошности Вашингтона». По его словам, ответные испытания будут обоснованным поводом для проверки состояния отечественной науки в области ядерных устройств.

Ранее в октябре директор департамента МИД России по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Владимир Ермаков рассказал, что Россия может провести ядерное испытание, только если США совершат такой шаг, а Государственная Дума примет решение отозвать ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

В том же месяце президент Владимир Путин сообщил, что в России провели последнее успешное испытание крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой «Буревестник».

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    Даниил Иринин
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