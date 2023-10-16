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20:14, 16 октября 2023Экономика

Япония призвала Россию отменить запрет на ввоз морепродуктов

Представитель МИД Японии Китагава: Россия должна отменить запрет на ввоз рыбы

Фото: Ben Weller / Globallookpress.com

Россия должна отменить запрет на ввоз морепродуктов из Японии. С таким призывом к Москве обратился директор департамента по вопросам разоружения и ядерного нераспространения министерства иностранных дел страны Кацуро Китагава, его слова приводит РИА Новости.

Представитель Токио назвал запрет на импорт рыбной продукции из-за сброса в море воды с атомной электростанции (АЭС) «Фукусима» прискорбным и несправедливым.

«Ужесточение импортных ограничений в отношении японской морской продукции без научных доказательств является несправедливым и идет вразрез с международным движением по облегчению или отмене ограничений на импорт продовольствия из Японии. Последнее решение России является чрезвычайно прискорбным, и мы решительно призываем к его отзыву», — заявил Китагава.

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Япония начала сброс радиоактивной воды с «Фукусимы» 24 августа. Компания Tokyo Electric Power, отметила, что содержание в ней трития значительно меньше допустимой нормы безопасности, которая установлена Международной комиссией по радиологической защите и правительством Японии. Власти страны пообещали вести три вида мониторинга при участии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), а в случае превышения радиационного фона прекратить сброс очищенной воды с АЭС.

Китай сперва потребовал от Токио прекратить сбрасывать воду, которая использовалась для охлаждения поврежденных реакторов, а после запретил импорт морепродуктов из Японии. 16 октября аналогичный запрет ввел Россельхознадзор. Ведомство объяснило свое решение «мерой предосторожности» и пообещало снять ограничения, как только японская сторона предоставит «исчерпывающую информацию, необходимую для подтверждения безопасности продуктов водного промысла».

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    Вячеслав Агапов
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