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14:53, 17 октября 2023Мир

Евросоюз при фон дер Ляйен сравнили с прицепной лошадью к повозке НАТО

Аналитик Еремина: при фон дер Ляйен ЕС превратился в лошадь к повозке НАТО

Фото: Yves Herman / Reuters

В Евросоюзе растет недовольство к персоне главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Об этом в беседе с RT заявила профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Еремина.

Профессор предположила, что недовольство может быть связано с коронавирусной политикой, политикой санкций, а также с влиянием на ЕС США. При этом фон дер Ляйен наотрез отказывается заботиться о гражданах, поскольку «у нее совершенно другие задачи».

«Именно при ней, по сути, Евросоюз стал такой прицепной лошадью к повозке НАТО. Но будь кто-то другой на ее месте, думаю, он точно так же выполнял все решения так называемого вашингтонского обкома. Урсула фон дер Ляйен — политическая фигура, но не лидер», — прокомментировала Еремина.

При этом сомнительно, что фон дер Ляйен кто-то отправит в отставку, отмечает профессор. Скорее всего, она будет выполнять свои обязанности до конца срока, несмотря на критику.

Ранее дипломаты Европейского союза (ЕС) обвинили главу Еврокомиссии (ЕК) в злоупотреблении полномочиями и пожаловались на ее неуправляемость.

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