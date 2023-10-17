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16:03, 17 октября 2023Россия

Госдума одобрила законопроект о службе добровольцев в Росгвардии

Госдума приняла в первом чтении законопроект о службе добровольцев в Росгвардии

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий добровольцам служить в Росгвардии. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Документ предполагает распространение на войска Росгвардии всех полномочий и механизмов, установленных законом для добровольческих формирований Минобороны.

Согласно поправкам, подразделения добровольцев будут создаваться Росгвардией по решению президента России Владимира Путина. Участников этих формирований смогут привлекать к выполнению различных задач в условиях вооруженных конфликтов, во время проведения мобилизации и контртеррористических операций, а также в период действия военного положения.

Кроме того, поправки предусматривают уголовное наказание за дискредитацию добровольцев Росгвардии.

Документ был внесен в Госдуму 22 сентября. Как объяснил его соавтор депутат Александр Хинштейн, поводом для разработки законопроекта стало то, что росгвардейцы активно участвуют в спецоперации. По его словам, они не только ведут боевые действия, но и обеспечивают соблюдение режима военного положения вошедших в состав России регионах, а также помогают охранять границу. «Вполне логично, что у Росгвардии также должно быть право иметь свои добровольческие части», — заявил политик.

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Хинштейн также подчеркнул, что инициативы не связаны со слухами о переводе подразделений частной военной компании «Вагнер» в состав Росгвардии. По его словам, эта информация не соответствует действительности.

Ранее Путин заявил, что все без исключения участники спецоперации должны иметь равные права. По его словам, и добровольцы, и контрактники, и кадровые военные, а также члены их семей должны быть обеспечены всеми мерами поддержки и льготами, которые им положены.

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    Сергей Истомин
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