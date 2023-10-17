ХАМАС оценило позицию России по ситуации в секторе Газа

ХАМАС осудило страны, которые не поддержали российский проект резолюции в СБ ООН

ХАМАС осуждает страны, которые проголосовали против российского проекта резолюции в Совете Безопасности ООН, призывающего к прекращению огня, открытию гуманитарных коридоров ради помощи мирному населению. Такое заявление радикальное палестинское движение опубликовало в Telegram.

«"Исламское движение сопротивления" выражает глубочайшее неодобрение и осуждение позиции стран, проголосовавших против российского проекта резолюции в Совете Безопасности, призывающего к прекращению огня для открытия гуманитарных коридоров ради помощи мирному населению в секторе Газа», — сказано в заявлении.

ХАМАС утверждает, что страны, которые отклонили проект резолюции в Совете Безопасности об открытии гуманитарных коридоров, несут ответственность за продолжающееся кровопролитие среди гражданского населения в секторе Газа.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Совет Безопасности ООН в очередной раз стал заложником устремлений западных стран. Дипломат таким образом прокомментировал итоги голосования по предложенному Москвой проекту ближневосточной резолюции, которая призывала к немедленному прекращению огня и освобождению всех пленных, в ней также осуждалось насилие в отношении мирных граждан.

