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12:13, 17 октября 2023Мир

ХАМАС оценило позицию России по ситуации в секторе Газа

ХАМАС осудило страны, которые не поддержали российский проект резолюции в СБ ООН

Фото: Abed Khaled / AP

ХАМАС осуждает страны, которые проголосовали против российского проекта резолюции в Совете Безопасности ООН, призывающего к прекращению огня, открытию гуманитарных коридоров ради помощи мирному населению. Такое заявление радикальное палестинское движение опубликовало в Telegram.

«"Исламское движение сопротивления" выражает глубочайшее неодобрение и осуждение позиции стран, проголосовавших против российского проекта резолюции в Совете Безопасности, призывающего к прекращению огня для открытия гуманитарных коридоров ради помощи мирному населению в секторе Газа», — сказано в заявлении.

ХАМАС утверждает, что страны, которые отклонили проект резолюции в Совете Безопасности об открытии гуманитарных коридоров, несут ответственность за продолжающееся кровопролитие среди гражданского населения в секторе Газа.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Совет Безопасности ООН в очередной раз стал заложником устремлений западных стран. Дипломат таким образом прокомментировал итоги голосования по предложенному Москвой проекту ближневосточной резолюции, которая призывала к немедленному прекращению огня и освобождению всех пленных, в ней также осуждалось насилие в отношении мирных граждан.

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    Анастасия Яланская
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